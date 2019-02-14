Суд арестовал круглую сумму на счетах Насирова в Великобритании

14 февраля 2019, 15:19

Деньги были выявлены в рамках финансового мониторинга.

Насиров, суд
Роман Насиров в зале суда / УНИАН

Наложен арест на 300 тысяч долларов экс-главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

Решение относительно средств, находящихся на счету в банке Великобритании принял Шевченковский районный суд Киева.

Деньги были выявлены в рамках финансового мониторинга, в ходе которого провели проверку подозрительной операции на 300 тысяч долларов при участии Насирова.

После этого средства были заблокированы, за чем последовало обращение в НАБУ с запросом о решении вопроса о наложении ареста, сообщает Центр противодействия коррупции.

Как подчеркивала защита Насирова, финучреждение, где их подзащитный открыл счет, не является финансовым учреждением в понимании украинского законодательства, а является брокерским, тогда как украинский УПК предусматривает наложение ареста в банках или финучреждениях.

Адвокаты добавили, что эти деньги находятся не на счете в классическом понимании, отсутствует точный баланс средств, поскольку британцы отметили приблизительную сумму.

По словам Насирова, это не деньги, а "какой-то договор", заключенный еще до 2015 года, сообщается на сайте ЦПК.

Напомним, ранее Шевченковский районный суд столицы Украины продлил на два месяца меру пресечения отстраненному руководителю ГФС Насирову.

Залог, по которому Насиров был выпущен на свободу, продлили до 19 марта нынешнего года.

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суд арест счетов Роман Насиров
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