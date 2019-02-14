"Ложись, Бандера": объявлено подозрение участникам штурма управления полиции в Киеве

В Киеве произошли стычки между полицейскими и активистами / Фейсбук С.Мазура

Четырем лицам, участвовавшим в штурме Подольского районного управления полиции правоохранители объявили о подозрении.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, подозрение предъявлено по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины.

"Следствие в отношении остальных присутствующих там радикально настроенных молодчиков еще продолжается. Все их поступки получат оценку в соответствии с буквой Закона", - написал Князев в Facebook.

Напомним, в Национальной и патрульной полиции запустили флешмоб "Я - Бандера" после инцидента с задержанием активистов С14 возле Подольского райотдела.

Как известно, 9 февраля полицейские задержали и избили активистов инициативы "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?", которые проводили акцию на Контрактовой площади. Открыто три уголовных дела.