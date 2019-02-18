Восемь кандидатов в президенты Украины попросили обеспечить им охрану

Арсен Аваков / Интерфакс-Украина

Восемь кандидатов на пост президента Украины обратились в полицию для обеспечения им охраны. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов.

"Полиция уделяет особое внимание обеспечению охраны кандидатов в президенты. В настоящее время с такой просьбой к нам обратились восемь кандидатов", - цитирует главу МВД Арсена Авакова Интерфакс-Украина.

По его словам, особое внимание полиция также уделяет обеспечению безопасности международных наблюдателей.

Ранее глава охраны президента Украины Валерий Гелетей заявил, что в 2018 году на Петра Порошенко пытались покуситься 11 раз.