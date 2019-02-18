Глава ОБСЕ распек Климкина за недопуск российских наблюдателей на выборы

Выборы-2019 / УНИАН

Недопуск российских наблюдателей на президентские выборы в Украине противоречит принципам и обязательствам государств-участников ОБСЕ.

Об этом заявил глава ОБСЕ Мирослав Лайчак на встрече с главой МИД Украины Павлом Климкиным, передает РИА Новости.

Лайчак призвал Киев пересмотреть решение о недопуске российских наблюдателей на выборы и уважать принципы, которыми руководствуется организация, "поспособствовав тем самым демократическому ходу и мониторингу выборов".

Ранее Лайчак выразил "глубокое сожаление" из-за принятого накануне Радой закона о недопуске наблюдателей от РФ на выборы президента Украины.

Глава ОБСЕ заявил, что "независимость, нейтралитет и профессионализм" Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека "имеют решающее значение" и призвал Киев найти способ "провести аккредитацию всех наблюдателей БДИПЧ".

Напомним, президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года. Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.