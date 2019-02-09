Глава ОБСЕ отчитал Климкина за недопуск наблюдателей из РФ на выборы

Выборы-2019 / Корреспондент

Глава МИД Словакии и председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак выразил "глубокое сожаление" из-за принятого накануне Радой закона о недопуске наблюдателей от РФ на выборы президента Украины.

Об этом Лайчак заявил во время телефонного разговора с главой МИД Павлом Климкиным, передает ТАСС.

Глава ОБСЕ заявил, что "независимость, нейтралитет и профессионализм" Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека "имеют решающее значение" и призвал Киев найти способ "провести аккредитацию всех наблюдателей БДИПЧ".

В МИД РФ заявили, что представители России воздержатся от наблюдения за президентскими выборами в Украине из "соображений безопасности".

Напомним, президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года. Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.