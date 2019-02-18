Эксперт оценил надежды Порошенко на "прекрасный результат" на выборах

18 февраля 2019, 06:09

По словам Александра Охрименко, сейчас "ни один политолог или олигарх четко не может сказать, кто победит".

Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко / president.gov.ua

Раздача Петром Порошенко в преддверии президентских выборов "подарков" в виде пенсий и субсидий "очень обнадеживает".

Такое мнение высказал директор Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко в комментарии с RT.

"Действительно, в Украине сейчас ни один политолог или олигарх четко не может сказать, кто победит. Конечно, Петр Алексеевич надеется на свою победу. В любом случае, его последние действия и раздача предвыборных подарков в виде пенсий и субсидий очень обнадеживают. Он надеется, что своими подачками купит избирателей и снова станет президентом", - сказал Охрименко.

По его словам, о законности или незаконности действий Порошенко говорить сложно, но, "по неофициальной информации, в Украине появилось довольно много общественных организаций, которые предлагают гражданам заработать деньги на голосовании".

Накануне Порошенко заявил, что не знает, кто победит на выборах. "Как президент своей страны говорю ответственно: никто не знает, кто победит. Это является залогом и силой демократии. Но я вполне уверен, что у нас будут прекрасные результаты", - сказал он.

Ранее экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили в интервью DW высказал мнение, что в случае победы Петра Порошенко на выборах Украина "просто прекратит свое существование".

В конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.

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Украина Петр Порошенко выборы-2019 Александр Охрименко
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