Cемьи погибших на Майдане решили засудить власти из-за затягивания расследования

Украинские власти обвинили в затягивании расследования преступлений на Майдане / Reuters

В Европейский суд по правам человека намерены обратиться родственники жертв Героев Небесной Сотни из-за невыполнения государством их права на судебную защиту.

По словам адвокатов, представляющих интересы родственников погибших на Майдане, они решили сменить тактику: если раньше они были на стороне обвинения и надеялись на обеспечение расследования и судебное разбирательство (уголовных производств), то сегодня констатируют невыполнение государством требований конвенции по правам человека, в частности по обеспечению права на быстрое и эффективное расследование и судебное разбирательство.

"Поэтому мы будем думать об обращении в ЕСПЧ для установления факта этого нарушения ", - сказал адвокат Виталий Титич, представляющий интересы семей, родные которых были убиты во время Революции достоинства.

Он считает, что такой шаг даст возможность прекратить манипуляции власти, которая, по его словам, "все 5 лет с рукой на сердце заявляет, что заинтересована и сделает все, чтобы довести эти дела до конца".

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О незаинтересованности высших лиц государства в расследовании преступлений на Майдане заявила и координатор общественной инициативы "Евромайдан SOS" Александра Матвийчук.

Она обвинила в препятствовании расследования Генеральную прокуратуру, которая препятствует работе Управления спецрасследований, штат которого системно сокращали, забирали у него производства, а следователи этого управления остались без социальных и правовых гарантий.

По словам Матвийчук, также расследованию дел о преступлениях против "майдановцев" противодействует руководство МВД и СБУ.

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Матвийчук отметила, что МВД и СБУ не сотрудничают со следователями Управления спецрасследований ГПУ, скрывают документы и даже получив судебные решения о доступе к документам, Управление спецрасследований сталкивается с сопротивлением.

По ее мнению, председатель СБУ, и глава МВД абсолютно согласны с такой ситуацией, а также отметила, что третья линия противодействия расследованию дел Майдана - законодательная, передает УНИАН.

В свою очередь сын погибшего на Майдане Сергея Бондарчука Владимир Бондарчук отметил, что фактически майдановские дела стали средством пытки пострадавших.

"Над семьями просто издеваются: суды переносятся, затягиваются, люди уже морально устали. Мы сталкиваемся с отписками чиновников, не решены вопросы с экспертизами, которые были назначены еще в 2016 году и не проведены до сих пор, а мы получили только отписку Министерства юстиции", - заявил Бондарчук.

Он добавил, что члены семей погибших на Майдане также намерены пикетировать Высшую квалификационную комиссию судей, чтобы выразить возмущение по поводу того, что в состав Верховного суда с разрешения ВККС попали судьи, которые выносили неправомерные решения во время Евромайдана.

Напомним, ранее Юрий Луценко 1 февраля в украинском телеэфире заявил о том, что досудебное расследование по делу об убийствах на Майдане во время Революции Достоинства завершено. Однако позднее его подчиненный опроверг это заявление.