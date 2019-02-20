Луценко рассказал, когда дело о расстрелах Небесной Сотни уйдет в суд

Юрий Луценко / УНИАН

Следователи установили 66 исполнителей, подозреваемых в совершении убийств активистов на Майдане, из них 46 скрылись в РФ, а остальные помещены под стражу.

Об этом 20 февраля, в пятую годовщину расстрела Небесной сотни, написал на своей странице Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, спецкомиссия экспертов исследовала 988 томов материалов следствия и пришла к выводу по поводу того, что гибель и ранения активистов Майдана "находятся в прямой причинной связи" с решениями и действиями бывшего президента Виктора Януковича.

Читайте также"Бегали там с автоматиком": Янукович обвинил Пашинского и Парубия в расстрелах на МайданеЛуценко также рассказал о выводе комиссии по поводу того, что к трагическим последствиям привели преступные приказы, отданные тогдашним главой СБУ Александром Якименко и его подчиненными Тоцким, Ганжей, Потиевским, Щеголевым, тогдашним главой МВД Виталием Захарченко и его подчиненными Шуляков, Конопляником, Миколенко, тогдашним главой Минобороны Павлом Лебедевым и экс-начальником Генштаба Владимиром Заманой.

"Как Генпрокурор гарантирую, что это важнейшее дело современной Украины пойдет на ознакомление защиты и в суд сразу после решения ВР о продлении процедуры заочного осуждения", − подытожил Луценко.

Напомним, ранее Юрий Луценко 1 февраля в украинском телеэфире заявил о том, что досудебное расследование по делу об убийствах на Майдане во время Революции Достоинства завершено. Однако подчиненные быстро опровергли его слова.