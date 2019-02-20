"Путину нужна ваша страна": экс-президент Польши предрек Украине печальное будущее

Президент Польши в 1995-2005 гг. Александр Квасьневский / УНИАН

Украина на сегодняшний день является главной целью Кремля, чтобы создать "великую Россию" и президент РФ Владимир Путин будет за это бороться.

Такое мнение высказал экс-президент Польши Александр Квасьневский (в 1995-2005 гг.) в интервью Liga.net.

"Не стоит ждать изменений его (Путина) политики по отношению к Украине (...) За год после выборов Путин ничего не предложил русским в экономике. Это связано с тем, что в его близком окружении слишком много силовиков. Они не стремятся заниматься экономикой, а стимулируют военные настроения в обществе. Украина в этом плане является их главной целью. Путину нужна ваша страна, чтобы создать великую Россию. Это никуда не делось", - сказал Квасьневский.

По его словам, путинская Россия - "хороший специалист по замороженным конфликтам".

"Помните, что случилось в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Грузии и теперь в Украине. Для них это не проблема, а наоборот. Они строят на этом политику", - добавил экс-президент.

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Ранее военный эксперт Олег Жданов выразил мнение, что подписанный президентом Петром Порошенко законопрект о курсе Украины в Евросоюз и НАТО является чистой воды политическим популизмом и никаких практических последствий иметь не будет.

"Это - чистой воды политический популизм и, кстати, ограничение свободы выбора во внешнеполитическом курсе страны. Никаких практических последствий этот шаг иметь не будет. Потому что курс на НАТО и ЕС определяется программами подготовки и календарными планами по их реализации для подачи заявок на членство", - сказал Жданов в чате на Главреде.