Порошенко пожаловался на Путина из-за отказа разговаривать по телефону

23 февраля 2019, 09:29

Президент Украины полагает, что российскому коллеге "нечего сказать".

Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко / president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко посетовал на то, что российский коллега Владимир Путин отказался разговаривать с ним по телефону.

Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу Fox News.

"Последняя попытка до него дозвониться была в день агрессии против моих судов (25 ноября 2018-го. - Прим.). Я хотел спросить, что происходит, но он не ответил. Потому что ему нечего сказать", - предположил Порошенко.

В декабре прошлого года Владимир Путин объяснил причину своего отказа разговаривать Петром Порошенко по телефону. "Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать, дело не в этом... Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании", - сказал российский лидер.

Ранее Порошенко заявил, что Путин до сих пор не ответил на его запрос о телефонном разговоре. По словам президента Украины, он предлагал различные форматы контакта с российским коллегой.

Вечером 27 ноября Порошенко сообщил, что после захвата судов ВМС ВСУ близ Керченского пролива пытался провести телефонный разговор Путиным, однако не получил ответа. "Я ночью заказал разговор с президентом России Путиным - мы не получили ответа", - сказал он.

В свою очередь, помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Порошенко запрашивал телефонный разговор с Путиным, однако с учетом целого ряда факторов такая беседа не состоялась. "Могу сказать, что запрос был, но разговор не состоялся. Запрос - был, а разговора не было", - сказал Ушаков.

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Россия Украина Петр Порошенко Керченский пролив Владимир Путин
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