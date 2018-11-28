В Кремле рассказали, почему проигнорировали запрос Порошенко на телефонный разговор

Кремль не нашел запрос достойным внимания / GettyImages

В Кремле заявили, что запрос на телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным они от украинского президента Петра Порошенко получили, но он "не состоялся в связи с рядом факторов".

"Могу сказать, что запрос был, но разговор не состоялся. Запрос - был, а разговора не было", – рассказал журналистам в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает российский "Интерфакс".

Ушаков добавил, что "при подготовке такого рода контактов оценивается целый ряд факторов, в частности, совместимость графиков, также анализ целей, которые та или иная сторона ставит перед таким разговором".

"Вот, с учетом этого, запрос был, а разговора не было", – заявил Ушаков.

Напомним, Петр Порошенко ранее говорил, что запрашивал телефонный разговор с Владимиром Путиным, однако ответа, по его словам, не получил.

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

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В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.