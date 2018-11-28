Порошенко пообещал военным прибавку к зарплате в случае нападения РФ на суше

Президент Украины Петр Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что в случае нападения России на Украину на суше военнослужащим Вооруженных сил повысят зарплаты "со дня начала агрессии", а не с 1 января, как планировалось ранее.

"В случае факта наземной агрессии РФ против Украины на суше, дал задание подготовить документы и ввести повышенное денежное обеспечение для украинских военных не с 1 января, как планировалось, а со дня начала агрессии", - написал Порошенко в Facebook.

Ранее российское издание "Известия" сообщило, что Киев ведет переговоры с Вашингтоном о размещении на территории Украины военной базы США. Информацию о переговорах изданию подтвердил нардеп от "Блока Петра Порошенко" Иван Винник.

Накануне Петр Порошенко заявил, что Украине угрожает полномасштабная война. По его словам, об этом может свидетельствовать скопление российской военной техники у границ страны. "Я хочу, чтобы никто не думал, что это игрушки. Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Россией", - сказал он.

Напомним, в мае 2014 года тогда кандидат в президенты Петр Порошенко обещал выплачивать военным, несущим службу в зоне АТО, 1 тыс. грн в день.

В конце июля Министерство обороны Украины попросило правительство выделить 4,5 млрд грн на повышение зарплат военнослужащим с 1 октября 2018 года.

Минимальная зарплата для рядового состава была запланирована на уровне 9 тыс. грн, для офицерского - до 15,3 тыс. грн.

В ВСУ отметили, что низкий уровень зарплат является основной причиной увольнения военных после окончания контракта. "С января по июнь уволилось 11 тыс. офицеров и контрактников, имевших военный опыт, еще 18 тыс. должны уволиться до конца 2018 года", - сообщили в пресс-центре ВСУ.