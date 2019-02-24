Эксперт рассказал, какие проблемы в правоохранительной системе вскрыла ситуация "Ложись, Бандера"

24 февраля 2019, 17:39

По мнению специалиста, вся ситуация с реформами в правоохранительной системе - в достаточной степени тревожная.

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Присяга полицейских / Нацполиция


Глава политических программ Украинского института будущего и эксперт Юрий Романенко, отвечая на вопрос читателя во время чата для Главреда, прокомментировал ситуацию с избиением копами протестующих в Киеве и последующий флешмоб "Я - Бандера". 
"Начнем с того, что правоохранители не должны "любить Бандеру". И вообще, никто не должен любить Бандеру, если он того не хочет. Это крайне тупо и неправильно – навязывать кому-то того или иного героя или историческую личность только потому, что она тебе самому нравится", - считает он.

Читайте такжеЭксперт рассказал, как Украине избавиться от "бесконечных" кредитов МВФКроме того, Романенко полагает, что вся история с культом Бандеры в нынешней Украине, как ни парадоксально, имеет крепкие советские корни. 
"Через все это мы проходили в Советском Союзе, когда должны были любить Ленина. Мы с детства были вынуждены носить значок с Лениным на груди, потом – пионерский галстук, потом становиться комсомольцем, потом – коммунистом и т.д. И все время ты обязан был любить Ленина, Сталина и всех остальных. Это же бред. Для людей, которые вышли из Советского Союза (а я вышел из СССР, первые 13 лет своей жизни я прожил при Союзе), все нынешние попытки кажутся маразмом. И не потому что Бандера – плохой. А потому что создание новой КПСС с ликом Бандеры в XXI веке – это маразм", - утверждает он.

Также, по мнению Романенко, вся ситуация с "ложись, Бандера" произошла из-за проблем с реформами в правоохранительной системе.

"Кроме того, вся история про "ложись, Бандера!" – это то, чем я упрекал Петра Алексеевича вначале. Из-за того, что государство не реформировано так, как нужно, силовики не выполняют свои базовые функции. Поэтому перед выборами мы видим кучу провокаций, как и во времена Кучмы, Януковича и Ющенко. То есть для тех, кто хочет провоцировать, остается возможность делать это. Как следствие, слабое государство, не будучи способным выполнять свои функции, допускает ситуацию, когда люди врываются и штурмуют РОВД. Полиция "запаковала" нескольких активистов, при этом не знаю, было ли у них какое-то оружие и кастеты или нет", - высказался эксперт.

Читайте также"Угроза обострения": эксперт спрогнозировал шаги Путина по ДонбассуПо мнению Романенко, сам факт того, что правоохранительные органы не могут справиться с актами агрессии на улицах - крайне тревожен. 

"Но факт в том, что кандидатов в президенты обливают зеленкой, создавая тем самым угрозу здоровью, да и просто унижают. Это свидетельство того, что государство слабое, суды не работают, негодяев не сажают. В итоге, мы имеем такие истории, когда, чтобы понравиться каким-то социальным группам, государство начинает бороться с помощью флешмобов вместо того, чтобы показать свою силу или разрулить такие ситуации, чтобы они не разлагали общество. Нормальный суд, нормальная полиция, нормальная СБУ в нормальном государстве такую ситуацию попросту не допустили бы", - подытожил эксперт. 
Напомним, ранее эксперт спрогнозировал шаги Путина по Донбассу, а также объяснил, как Порошенко копирует Путина.
 

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реформы Петр Порошенко полиция правоохранители
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