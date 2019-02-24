"Угроза обострения": эксперт спрогнозировал шаги Путина по Донбассу

Владимир Путин хотел бы уйти с Донбасса на приемлемых для себя условиях, полает эксперт / kremlin.ru

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко полагает, что президенту Российской Федерации Владимиру Путину нет смысла делать какие-то шаги по Донбассу.

Глава РФ не против компромисса, поскольку хотел бы уйти из Украины на приемлемых для себя условиях, сохранив лицо, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По его словам, российский лидер будет выжидать, но если все будет оставаться так, как есть, то угроза эскалации на Донбассе будет оставаться открытой, особенно на фоне того, как будет разворачиваться волна мирового кризиса.

"...(волна мирового кризиса — Ред.) приведет к тому, что Россия будет сталкиваться с огромным количеством своих внутренних проблем, что будет подталкивать Кремль быть более агрессивным на внешнеполитических площадках, чтобы переключить внимание россиян с внутренних проблем", — полагает он.

Романенко подчеркнул, что РФ уже медленно вползает в свой большой кризис, рейтинги Путина падают, доверие к правительству упало уже давно. "В России масса серьезных проблем, они начали обозначаться в регионах", — добавил аналитик.

"По всей видимости, Россия после 2020 года, как говорят российские эксперты — в 2022-2024 годах, столкнется с серьезным масштабным кризисом. Она будет испытывать недостаток ресурсов и массу других проблем", — сказал эксперт.

Собеседник отметил, что если РФ будет проваливаться во внутренний кризис, то это вовсе не обязательно будет облегчением для украинцев. "Наоборот, это может сделать Россию более агрессивной, нежели она есть сегодня, что может повлечь за собой создание новых проблем для нас", — заявил он.

"Для того, чтобы мы к этому были готовы, Украина должна модернизировать свои государственные институции — они должны стать более эффективными, с точки зрения принятия правильных решений, понимания того, какие главные проблемы стоят перед нами. Ведь сегодня мы не можем угрозы идентифицировать как угрозы…", — посоветовал Романенко.

Напомним, на Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на восток нашей страны вторглись войска РФ. Власти России поддерживают террористов, но не признают, что пошли на агрессию в отношении Украины.

В феврале 2019-го президент Петр Порошенко говорил, что Украина тактически уже выиграла в войне с РФ — российские власти за пять лет не могли достичь в нашей стране ни одной из желаемых целей.