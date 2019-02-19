Порошенко увидел победу Украины в войне с Россией

Украина тактически выиграла в войне с РФ, считает Петр Порошенко / president.gov.ua

Президент Петр Порошенко полагает, что Украина тактически уже выиграла в войне с Российской Федерацией.

Кремль обречен на поражение в противостоянии, рассказал глава государства, выступая в Верховной Раде по случаю пятой годовщины начала российской агрессии, пишет УНИАН.

Украинский лидер подчеркнул, что власти РФ за пять лет не сумели достичь в нашей стране ни одной из желаемых целей.

"Тактически, друзья, мы уже выиграли (в войне с Россией — Ред.)…", — заявил Порошенко.

Президент полагает, что победа Украины в противостоянии с РФ зависит от решительности украинцев, от единства и решимости международной коалиции в поддержку нашей страны.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.