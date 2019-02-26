Посол ЕС рассказал об ужасном имидже Украины в Европе

По его словам, именно это является причиной недостаточной политической поддержке Киева Европой.
Сформировавшийся в Западной Европе имидж Украины не соответствует реальному.
Об этом заявил глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли на конференции "Меняя коммуникации и коммуницируя изменения", передают Украинские новости.
"Имидж Украины в Западной Европе абсолютно не связан с реалиями этой страны. Украина платит огромную политическую цену за этот плохой имидж, и в Западной Европе очень мало людей знают, что Украина - это страна с промышленными традициями, которая выпускает моторы для самолетов, может строить ракеты и спутники. Очень мало людей знают, что Украина - это красивая страна с невероятным туристическим потенциалом", - приводит портал слова Мингарелли.
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По его словам, именно это является причиной недостаточной политической поддержке Киева Европой.
"Важно бороться с ужасным имиджем Украины, который создается российскими СМИ, особенно Спутником и Russia Today. Они - очень сильные инструменты во всех странах", - подчеркнул он.
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Ранее замглавы МИД Польши и кандидат на пост посла Варшавы в Киеве Бартош Цихоцкий заявил, что Украина пытается построить идентичность на "упрощенных и часто фальшивых образах прошлого", так как сегодня в сознании украинского общества "отсутствуют однозначные объединяющие элементы".
"Украинская власть пытается построить идентичность на упрощенных и часто фальшивых образах прошлого, поскольку в современном сознании украинского общества отсутствуют однозначные объединяющие элементы. В этой ситуации понятно, почему на этой неделе в Киеве и Львове демонстративно приветствовали Дональда Туска. Его речь во Львовском университете предлагает украинской стороне примирение, основанное на волшебной реальности и фальшивой симметрии взаимных обид", - сказал Цихоцкий.
По его словам, "мы приучили Украину к тому, что не настаиваем на своих интересах, что ей разрешено больше".
Замминистра напомнил, что "Европа не состоит только из Германии, и следует заботиться об отношениях с ближайшими соседями".