В Польше напомнили Украине, что Европа "состоит не только из Германии"

Замглавы МИД Польши Бартош Цихоцкий

Украина пытается построить идентичность на "упрощенных и часто фальшивых образах прошлого", так как сегодня в сознании украинского общества "отсутствуют однозначные объединяющие элементы".

Такое мнение высказал замглавы МИД Польши и кандидат на пост посла Варшавы в Киеве Бартош Цихоцкий в интервью PAP.

"Украинская власть пытается построить идентичность на упрощенных и часто фальшивых образах прошлого, поскольку в современном сознании украинского общества отсутствуют однозначные объединяющие элементы. В этой ситуации понятно, почему на этой неделе в Киеве и Львове демонстративно приветствовали Дональда Туска. Его речь во Львовском университете предлагает украинской стороне примирение, основанное на волшебной реальности и фальшивой симметрии взаимных обид", - сказал Цихоцкий.

По его словам, "мы приучили Украину к тому, что не настаиваем на своих интересах, что ей разрешено больше".

Замминистра напомнил, что "Европа не состоит только из Германии, и следует заботиться об отношениях с ближайшими соседями".

В сентябре прошлого года Цихоцкий заявлял, что реформы в Украине не должны тормозиться из-за конфликта идентичности с Польшей.

"О трудностях, в том числе серьезных, мы можем говорить в области исторического диалога, а точнее - в идентичности. Внутренняя реформа не должна задерживаться вооруженным конфликтом на востоке или конфликте идентичности - на западе", - сказал Цихоцкий в интервью Polska Agencja Prascowa.