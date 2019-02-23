Украина перестала быть главным миграционным донором РФ

Иллюстрация / actual.today

Впервые с 2014 года Украина утратила лидерство в списке стран-миграционных доноров России и опустилась на третью строчку, уступив Таджикистану (первое место) и Казахстану (второе место).

Об этом свидетельствуют данные Росстата, передает РБК.

Так, в 2018 году миграционный приток из Украины в РФ составил +14,8 тыс. человек, из Казахстана - +26,5 тыс. и из Таджикистана - +31 тыс. Таким образом, число украинцев, прибывших в Россию, сократилось более чем в три раза по сравнению с 2017 годом (+47,7 тыс.)

Сокращение миграционного притока из Украины связано, полагают эксперты, с исчерпанием потока вынужденных мигрантов из юго-восточных районов страны.

По словам аведующей лабораторией экономики народонаселения экономического факультета МГУ Ольга ​Чудиновских, украинские граждане изменили направление для миграции и предпочитают ехать в Европу, например в Польшу.

В сентябре прошлого года глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что ежегодно Украину покидают около 1 млн жителей страны.

"У нас действительно катастрофическая ситуация - примерно 1 млн украинцев выезжают каждый год. Мы считаем, что эта ситуация, к сожалению, в ближайшее время сохранится", - сказал он.