Как Порошенко строит в Украине путинскую модель управления страной

Петр Порошенко / сайт президента Украины

Ключевое достижение Порошенко заключается в том, что мы добились стабилизации, которая позволила Вторую украинскую республику поддерживать в состоянии квазистабильности. Потому что в 2014 году все выглядело достаточно мрачно. То есть нужно признать, что Порошенко сумел стабилизировать ситуацию.

Что еще поставить в плюс Порошенко, даже не знаю.

Получение томоса стратегически, может быть, важно, но посмотрим, как мы еще сумеем выпетлять из этой ситуации, ведь этим мы породили кучу рисков для других православных церквей, например, для болгарской. На самом деле, эта тема не настолько принципиальная и животрепещущая, чтобы суметь качественно изменить Украину.

Безвиз – это тактическая тема. Да, приятно, что украинцы могут ездить в Европу без виз. Но, во-первых, Европа скоро опять введет визовый режим, только он будет электронным: каждый из нас будет самостоятельно заранее регистрироваться и платить 5-7 долларов, чтобы получить электронную визу.

Читайте такжеПорошенко стремительно превращается в БрежневаВо-вторых, Европа дала нам безвиз не потому, что Порошенко был гениальным президентом. Европа дала безвиз десяткам стран, потому что это отвечает ее собственным интересам. Страны Латинской Америки и африканские страны тоже имеют безвиз с Европой. Если мы посмотрим на статистику, то мы увидим, что, имея визовый режим с Польшей, Украина в 2015-2017 годы увеличивала количество трудовых мигрантов каждый год на 30%. То есть Польша абсорбировала то, что ей было нужно, абсолютно не заморачиваясь визовым режимом – он ей не мешал.

Потому ключевым моментом тут является мотивация наших европейских партнеров. Для Европы безвиз – это инструмент, с помощью которого она решает свои проблемы, связанные с недостатком рабочей силы, привлечением туристов, финансов и т.д. Мы же свои проблемы в стратегической перспективе таким образом не решаем. Да, часть людей убежала, что уменьшает давление на власть, но это консервирует ситуацию. И вот тут главные проблемы и провалы Порошенко.

Первая – консервация всего, что привело нас к Майдану.

Вторая – бегство рабочей силы, которое уже приобрело просто гомерические размахи, поскольку в год отсюда уезжает миллион людей, власть сама это признает.

Третья – мы до сих пор не определились с вариантами стратегии по Донбассу. Пять лет идет война на востоке. За это время Украина мало что сделала, чтобы системно хотя бы заблокировать эту проблему. У нас нет стратегии развития региона (и вообще каких-либо регионов). У нас не построены там дороги, в том числе железные, не построена логистика. Не построена смычка ЛЭП с Луганской областью, которая бы позволила вывести эту область из состояния "энергоострова" (Луганская область обеспечивается электроэнергией благодаря электростанции в Счастье). Там же не построена железнодорожная перемычка длинной 50-60 км, которая бы позволила завозить уголь на то же Счастье.

Короче говоря, в этом направлении сделано очень мало. Да и то, что сделано – бессистемно, бестолково.

Остаются также воровство и коррупция. Но они относятся к первой проблеме – консервации.

Я думаю, что на Майдане мы боролись не за это. Майдан увенчался победой не тех простых людей, которые там стояли, а победой бенефициаров, то есть тех олигархических группировок, которые были кукловодами и дергали на ниточки на Майдане. Это глупо уже отрицать.

Если бы было по-другому, а общество действительно было самоорганизованным и продвинутым, то сегодня была бы другая страна. А так оказалось, что общество не самоорганизовано, что людей с мотивацией и самоорганизацией мало. Потому и имеем такой результат: олигархи по-прежнему доминируют в политической и экономической системе, держат свои монополии, эти монополии перераспределяют огромное количество общественного капитала, и, таким образом, олигархи чувствуют себя очень хорошо.

Читайте такжеИзбирательная кампания курильщикаИменно поэтому к Порошенко такой высокий уровень недоверия. Это следствие его политики. К власти он пришел с высоким уровнем доверия, а сейчас у него проблема, где бы добрать "по копейке" голоса, вот он их и собирает по процентику, чтобы проползти хотя бы во второй тур. Без админресурса он не победит, это все прекрасно понимают. Если бы реформы были успешными, если бы люди почувствовали облегчение либо заметили решение своих проблем, то у Порошенко не было бы сегодняшних проблем. А так он растерял доверие среднего класса, Майдана и всей той аудитории, которая поддержала его в 2014 году. Большинство сторонников от него отвернулись – есть же разница: более 50% тогда, 13-15% – сегодня.

Самое страшное, что делает Порошенко – это то, что он, по сути, сейчас воссоздает путинскую модель государства. Мы видим, что у нас уже есть свои "скрепы", есть своя архаика, есть постоянная игра на страхе, что без Порошенко будет еще хуже. Это же все то, что делает Путин! Путин уже 19 лет долбит россиян тем, что, если не он, то Запад их задавит, а Россия развалится. И Порошенко копирует этот прием один в один.