"Не знаю, что он там с этим мальчиком делал": эксперт раскрыл секреты политтехнологий Порошенко

Эксперт раскрыл секреты политтехнологий Порошенко / Фото: Facebook/Ирина Геращенко

Во время чата на Главреде руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко прокомментировал историю про селфи президента Петра Порошенко с плачущим мальчиком.

"У меня эта история вызвала смех. Потому что человек, едучи в бронированном лимузине, сумел услышать несчастного мальчика. Причем услышал ровно точно так же, как Владимир Владимирович Путин услышал девочку месяц назад", – напомнил эксперт.

В связи с этим он сделал предположение, что пребывание на посту главы государства обостряет слух у человека, который занимает эту должность: "Предполагаю, что должность президента обостряет не только слух, но и зрение, обоняние и осязание – все органы чувств".

"Был ли это политтехнологический ход или импровизация Порошенко? Думаю, что, скорее всего, это был политтехнологический ход. Президент куда-то приехал, на какой-то улице с кем-то тусовался и общался, а посмотреть на это пришли обычные люди. Вот и мальчик появился из тех людей, которые подтянулись", – рассказал Романенко.

Руководитель политических программ подчеркнул, что представить такую ситуацию с точки зрения логистики охраны президента сложно.

"Удивительно, что президент останавливался, едучи по каким-то буеракам. Вспомните, когда президентский кортеж сбил пенсионера пару лет назад, он же не остановился, чтобы поинтересоваться, какая судьба у дедушки, насколько он пострадал, нужна ли ему помощь. Потому что сразу возникает вопрос – нет ли там засады, не начнут ли какие-то гады стрелять из гранатометов и т.д.", – пояснил Романенко.

И добавил: "Поэтому раз в данном случае президент вышел из авто, значит, охрана контролировала периметр, то есть она понимала, что происходит, и президент смог выполнить свою задачу – погладить мальчика по головке, сделать с ним селфи, дать конфетку (уж не знаю, что он там с ним делал)".

Напомним, 6 марта в центре Киева — на пересечении улиц Шелковичной и Институтской президентский кортеж сбил пожилого мужчину, который нарушил правила дорожного движения. Министр внутренних дел Арсен Аваков сказал, что пострадавший признал себя виновным в ДТП.

Ранее прославившийся селфи с Порошенко мальчик рассказал свою версию произошедшего. Ребенок вспоминает, что его поймала Ирина Геращенко и отвела к президенту.

Напомним, история, в которой Порошенко бросил все свои дела и покинул президентский автомобиль ради того, чтобы утешить расстроенного ребенка, услышав его плач, взволновал пользователей сети.

Из других политтехнологий Порошенко: предвыборные борды Порошенко оказались плагиатом рекламы Путина. Слоган, размещенный на бордах БПП, идентичен рекламе "Единой России", утверждают в сети.

Позднее Порошенко снова поймали на плагиате Путина. На этот раз у Порошенко использовали слоганы 7-летней давности, которые звучали во время кампании Путина "Кандидатов много – президент один".

Кроме того, программа Порошенко оказалась написанной на пиратском ворде. Пользователи соцсети выявили незаконность действий при скачивании документа.

Как сообщалось, опубликовано видео, как в Харькове привселюдно послали Порошенко. Недовольным жителем тут же занялись правоохранители.