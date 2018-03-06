В центре Киева кортеж Порошенко сбил человека, фото

В центре Киева на пересечении улиц Шелковичная и Институтская возле офиса партии "5.10" президентский кортеж сбил пожилого мужчину.

Дедушка серьезно пострадал, но смог подняться и сесть на лавочку на тротуаре. Патрульные полицейские оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали скорую, сообщают Вести.

Медики отметили, что мужчина получил травмы средней тяжести.

Автомобиль, совершивший ДТП, остался на месте происшествия. Машины кортежа продолжили движение. На капоте машины есть вмятина.

По словам очевидцев, пострадавший нарушил правила дорожного движения — перебегал дорогу на запрещенный сигнал регулировщика.

"Дед перебегал дорогу на запрещающий сигнал регулировщика. И попал на капот машины сопровождения. Живой, увезли в больницу", — написал Сергей Орлов в Facebook, член партии "5.10", возле офиса которой произошло данное ДТП.

Напомним, 6 марта в центре Киева в правительственном квартале на улице Лютеранской, 30, неизвестный напал на мужчину и ударил его ножом, в результате чего потерпевший умер.