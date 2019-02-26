Госдолг Украины вырос на три миллиарда гривен

Госдолг Украины / Дело

ГосдолгУкраины в инвалюте сократился на 70 млн долларов, или на 0,09%, но вырос в гривне на 0,15%, или 3,29 млрд грн – до 2,17 трлн грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Прямой госдолг страны по состоянию на 31 января составлял 1,866 трлн грн (67,25 млрд долларов), а гарантированный государством долг сократился до 305,3 млрд грн (11 млрд долларов) - на 0,9%, внешний - на 0,23%, до 1,10 трлн грн

Основная сумма госдолга (43,58%) номинирована в долларах США, еще 29,43% - в гривне, 16,73% - в специальных правах заимствования, 9,15% - в евро.

Менее 1% госдолга номинировано в канадских долларах и иенах.

Госдолг Украины по состоянию на 31 декабря 2018 года составлял 2 168,63 млрд гривен или 78,32 млрд долларов.

Напомним, за следующие два года Украине предстоит выплатить 10 миллиардов долларов по внешнему государственному долгу.