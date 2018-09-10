За два года Украина должна выплатить по внешнему госдолгу $ 10 миллиардов - НБУ

2019 год принесет Украине необходимость выплаты крупной суммы по госдолгу / фото: glavred.info

За следующие два года Украине предстоит выплатить 10 миллиардов долларов по внешнему государственному долгу. При этом отмечена важность реформ и зависимость их проведения от получения помощи от Международного валютного фонда.

"Приближение пиковых выплат по внешнему государственному долгу (суммарно за следующие два года - свыше 10 млрд долларов) в условиях роста процентных ставок на внешних рынках долгового капитала обострило внимание совета на рассмотрении вопрос возобновления сотрудничества с МВФ", - говорится в отчете Совета по финансовой стабильности, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

В отчете отмечается, что Украина уже выполнила одно из двух принципиальных требований МВФ и приняла закон "О Высшем антикоррупционном суде". В данный момент, остается еще одно - приведение тарифов на газ для населения к рыночному уровню.

Читайте такжеВ Украине госдолг перевалил за два триллиона гривеньПо состоянию на июнь этого года внешний госдолг Украины в июне составлял $76,3 млрд или $1,8 тыс. в перерасчете на каждого украинца.

Объем внешних займов Украины составлет около 60 процентов от госдолга ($47,2 млрд), говорится в совместной статье VOX Ukraine и Лига.net.

Ранее политический эксперт Дмитрий Спивак выразил мнение, что в такой ситуации Украина "продержится", до весны 2019 года. "А дальше необходимо, чтобы новая власть начала совершенно иной диалог с кредиторами, включая этого монстра МВФ", - отметил он.