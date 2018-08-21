Есть, чем "гордиться": Украина выйшла на второе место в мире по долгам перед МВФ

Дмитрий Спивак

политический эксперт 

21 августа 2018, 12:57

Сладкое сотрудничество с "добрыми дядями" из МВФ приводит к окончательной потере независимости Украины.

долг Украины
Долг Украины перед МВФ второй по размерам в мире

Наконец, сегодня будем говорить о достижениях. Цифры, как говорится, упрямая вещь. Так вот, мы не только впереди планеты всей по экспорту мёда и страна с самой плодородной землёй в Европе. Это, конечно радует. Но оказывается, Украина занимает второе место в мире (!!!) по задолженности перед МВФ - 11,9 млрд долларов. Впереди нас лишь Греция с суммой в 12,8 миллиардов.

А вот это уже серьёзно. Есть, чем "гордиться". Итак, наш общий долг вообще составляет фантастические 77 миллиардов долларов. Это является практически 85% от нашего ВВП, и в четыре раза превышает все наши валютные резервы. Подумайте. Только в следующем году мы должны выплатить МВФ более 6 миллиардов, а в течении ближайших четырёх лет - более 27 миллиардов.

Читайте такжеПочему Украине пора наконец прекратить "пьянку" с МВФНу, а чтобы окончательно понять насколько глубока пропасть, проведём нехитрые расчёты. Так вот, фактически каждый гражданин Украины, включая младенцев, должен около 2 000 долларов. И это при условии, что нас около 40 миллионов. А мы же знаем, что сегодня этот показатель совершенно иной. И только наши гастарбайтеры, перечислившие за первые пол года почти 5,5 миллиардов, спасают Украину от этой пропасти. Представляете? Гастарбайтеры спасают Украину.

Так вот, к чему приводит это сладкое сотрудничество с "добрыми дядями" из МВФ - к окончательной потере независимости и самой государственности. Эти деятели ещё и цену на газ требуют повысить, и бюджет "скорректировать" в сторону уменьшения соцвыплат, и землю за бесценок скупить. Чтоб совсем добить страну.

Уверен, что до весны следующего года, Украина продержится. А дальше необходимо, чтобы новая власть начала совершенно иной диалог с кредиторами, включая этого монстра МВФ. Иначе, наши внуки попадут в реальную финансовую кабалу на многие десятилетия. А это несправедливо. В общем, надо выкарабкиваться...

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МВФ кредит долг Дмитрий Спивак
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