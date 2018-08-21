Госдолг Украины: каждый житель страны "попал" на $1,8 тыс.

ufg.com.ua

По состоянию на июнь этого года внешний госдолг Украины в июне составлял $76,3 млрд или $1,8 тыс. в перерасчете на каждого украинца.

Объем внешних займов Украины составлет около 60 процентов от госдолга ($47,2 млрд), говорится в совместной статье VOX Ukraine и Лига.net.

Отмечается, что в ближайшие полтора года Украине предстоит вернуть почти $10 млрд только валютного долга.

При этом даже если Киев утвердит новые тарифы на газ и получит от Международного валютного фонда транш в $1,9 млрд, а также 1 млрд евро от ЕС и около $800 млн от Всемирного банка, этих денег будет недостаточно.

Украине придется перевыпускать еврооблигации и облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), по более высоким ставкам, что приведет только к увеличению госдолга. Авторы статьи отмечают, что "политические потрясения, такие как недавнее увольнение министра финансов, не способствуют росту привлекательности украинских еврооблигаций".

Ранее политический эксперт Дмитрий Спивак выразил мнение, что в такой ситуации Украина "продержится", до весны 2019 года. "А дальше необходимо, чтобы новая власть начала совершенно иной диалог с кредиторами, включая этого монстра МВФ", - отметил он.