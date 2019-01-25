Госдолг Украины стремительно растет

Госдолг Украины / Дело

Госдолг Украины по состоянию на 31 декабря 2018 года составлял 2 168,63 млрд гривен или 78,32 млрд долларов.

По данным Минфина, в течение 2018 года сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 26,94 млрд грн., а в долларовом эквиваленте на 2,02 млрд.

На конец 2018 года внешний долг составил 397,22 млрд грн (64,43% от общей суммы) или 50,46 млрд долларов, внутренний долг - 771,41 млрд грн (35,57%) или 27,86 млрд долларов.

Напомним, за следующие два года Украине предстоит выплатить 10 миллиардов долларов по внешнему государственному долгу.