Стало известно, какая часть бюджета Украины уйдет на выплату долгов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман / Reuters

На выплату Украиной долгов уйдет около четверти бюджета страны (1,3 трлн грн) - 417 млрд грн.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV.

При этом он отметил, что Киев "не делал" этих долгов.

"Госбюджет Украины составляет 1,3 трлн гривен (около 47 млрд 840 млн долларов). Из этого примерно 417 млрд (около 15 млрд 345 млн долларов), то есть четвертую часть, мы должны отдать на погашение тех долгов, которые мы не делали. Мы в своем отчете показали, что не отмахивались все время от проблем, которые накапливались годами", - сказал он.

Напомним, по состоянию на 31 декабря 2018 года госдолг Украины составлял 2 трлн 168 млрд 63 млн гривен (примерно $78,3 млрд).

По данным Минфина Украины, в течение 2018 года сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 26,94 млрд грн., а в долларовом - на 2,02 млрд.