В России пленному моряку-украинцу назначили операцию — адвокат

Василию Сороке врач назначил операцию, сообщил адвокат / УНИАН

В Российской Федерации украинскому моряку Василию Сороке, захваченному в Керченском проливе, врач назначил операцию на раненной руке.

Моряка в пятницу, 22 февраля, обследовали в столице России Москве в гражданской больнице, написал адвокат Сороки Сергей Бадамшин в Facebook.

По данным юриста, украинца содержат в московском следственном изоляторе Лефортово в старой камере без горячей воды, но он относится к бытовым сложностям с юмором.

Защитник украинца подчеркнул, что дата проведения операции пока не определена, в эти дни идет подготовка — анализы и так далее.

"...Ожидаемо, но ноу-хау тюремных врачей лечить разрыв трех сухожилий и нерва уколами витамина B результата не дало. Из-за разрыва и отек ниже раны не сходит…", — сообщил адвокат.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены.

Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения.

Верховная Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его подписал. Cрок действия в украинском государстве военного положения истек 26 декабря в 14:00.