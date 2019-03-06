В Генштабе ВСУ рассказали, по скольким направлениям Украину ожидает вторжение

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Глава Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко полагает, что существует вполне реальная угроза вторжения в Украину сразу по трем направлениям.

Об этом генерал заявил в эфире телеканал Прямой.

"Российская сторона завершает формирование на границах Украины ударных соединений, которые вместе с частями спецназначения по замыслу кремлёвских стратегов составят основу сил вторжения", — сказал он.

По мнению Муженко, в достаточной степени высокие мобильность, адаптивность и автономность ВСУ в сочетании с фактором родной земли являются стратегическим преимуществом перед всяким агрессором.

Напомним, ранее адвокат раскрыл коварный и подлый план Путина по атаке на Украину. До этого французский эксперт назвал главный военный риск для Украины в 2019-м.