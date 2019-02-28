Адвокат раскрыл коварный и подлый план Путина по атаке на Украину

Владимир Путин / Reuters

Российская Федерация планирует прорубить сухопутный коридор в Крым и для этого запланировали оккупацию Херсонской и Николаевской областей Украины.

Такое мнение озвучил глава группы адвокатов плененных в Керченском проливе украинских военных моряков Николай Полозов, сообщает портал Обозреватель.

"После оккупации Крыма российские власти посчитали, что Азовское море можно превратить во внутренние. Построить Керченский мост, оградить пространство, провести усиленную милитаризацию, вытеснить Украину", — заявил юрист.

В ближайшее время, как полагает Николай Полозов, Россия попытается создать нужный плацдарм для оккупации Херсонщины и Николаевщины.

"То есть для того, чтобы создать предпосылки для завоевания сухопутного коридора до Крыма", — подытожил адвокат.

Напомним, ранее историк рассказал о реальных планах Путина. Журналист раскрыл планы "императора Путина" по будущему президенту Украины.