Порошенко внезапно вспомнил о "важном и очень непростом" задании

Президент Украины Петр Порошенко / president.gov.ua

Президент Петр Порошенко заявил, что якобы заставит чиновников-коррупционеров вернуть похищенные средства в бюджет страны.

Об этом он заявил на совете регионального развития в Черкасской области, передает Интерфакс-Украина.

"Чрезвычайно важное и очень непростое задание - прикрыть армию от политиканов, которые порочат пятилетние достижения всего оборонно-промышленного комплекса в надежде на то, что в огульной критике наберут себе хоть какие-то предвыборные баллы, оградить от попыток чиновников-коррупционеров, нечистых на руку коммерсантов обогащаться за счет военного бюджета. Заявляю - не дам! Каждый будет привлечен к ответственности... Каждую копейку, украденную из бюджета, в зубах принесут и вернут в бюджет", - приводит агентство слова Порошенко.

Ранее журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в оборонной сфере на сумму более 250 миллионов гривен, в котором замешано окружение президента Петра Порошенко, включая его близких друзей и бизнес-партнеров, в том числе замсекретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря Гладковского.

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили в интервью DW высказал мнение, что в случае победы Петра Порошенко на выборах Украина "просто прекратит свое существование".