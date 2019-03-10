У Авакова назвали число побитых в Черкассах полицейских

Столкновения в Черкассах / 18000.com.ua

22 сотрудника полиции обратились в медицинские учреждения в результате травм, полученных в ходе столкновений с активистами Черкассах.

"По состоянию на 10:00 утра в больницу обратилось 22 работника полиции, которые получили травмы в результате столкновения. Девятнадцать из них госпитализированы", - сказано в сообщении на странице министерства в Facebook.

Напомним, 9 марта, активисты Нацкорпуса собрались на Майдане Незалежности в Киеве и потребовали расследовать коррупционный скандал в Укроборонпроме. Участники протестов пришли к зданию Администрации президента и беуспешно попытались прорвать кордон полиции.

После этого они направились в Черкассы, где находился президент Петр Порошенко. Применив пиротехнику, протестующие попытались прорваться к сцене. Защищая Порошенко, пострадали 15 полицейских (по другим данным - свыше 20).