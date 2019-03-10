Нардеп рассказал, когда следует ожидать следующую атаку путинской России на Украину

Российские солдаты / E-news.su

Следующая атака путинской России наверняка состоится в момент наибольшей слабости Украины.

Соответствующее мнение высказал нардеп из фракции БПП и глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев на своей странице в социальной сети Facebook.

По мнению народного избранника, на данный момент ударные батальонные группы российской армии вдоль украинской границы уже укомплектованы, новым поводом для вторжения должен стать искусственно созданный конфликт в стране.

"Когда русскоязычные матерящиеся титушки в униформах под видом украинских националистов нападают на полицию, то стоит за этим один политический интерес, которому либо не приходилось изучать украинскую историю столетней давности, либо наоборот, что еще хуже – приходилось очень хорошо изучать. И в каждый такой момент бронетехнику за поребриком начинают прогревать – на всякий случай", – написал Арьев.

Напомним, ранее эксперт раскрыл планы Путина по Донбассу. Позднее Адвокат раскрыл коварный и подлый план путинской России по атаке на Украину.



