Полиция задержала двоих организаторов "хардкора" в Черкассах

Нацполиция / facebook.com/MVS

Правоохранители задержали двух человек, подозреваемых в организации беспорядков в Черкассах в субботу, 9 марта, где произошли стычки радикалов с полицией.

Как сообщает пресс-служба МВД в Facebook, эти люди задержаны в рамках расследования уголовных дел, открытых по ч.2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В субботу, 9 марта, радикалы собрались на Майдане Незалежности в Киеве и потребовали расследовать коррупционный скандал в Укроборонпроме. Участники протестов пришли к зданию Администрации президента и беуспешно попытались прорвать кордон полиции. После этого они направились в Черкассы, где находился Порошенко. Применив пиротехнику, протестующие попытались прорваться к президенту. Защищая Порошенко, пострадали 15 полицейских (по другим данным - свыше 20).

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что представители Национального корпуса, устроившие потасовку на митинге Порошенко, будут привлечены к ответственности.

"Праведный гнев о коррупционном преступлении справедлив, но может ли он порождать другие преступные действия? Очевидно, нет. Очевидно, что многие среди агрессивно настроенных юношей хотели хардкора, а не справедливости и законности", - отметил министр.