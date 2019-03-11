Назначен главный по лекарствам и наркотикам в Украине

Глава Гослекслужбы Роман Исаенко

Кабмин Украины назначил главой Госслужбы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) и.о. главы ведомства Романа Исаенко.

Как сообщает Интерфакс-Украина, Исаенко назначен на должность с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет.

19 февраля врио главы Гослекслужбы Роман Исаенко победил в конкурсе на эту должность главы ведомства.

До финального этапа конкурсного отбора прошли два кандидата - Исаенко и заместитель директора по развитию бизнеса за рубежом ООО Долфи-Украина Константин Сыч.

21 ноября 2018 года Кабмин уволил главу Гослекслужбы Наталию Гудзь, которая якобы принимала необоснованные решения о временном запрете на реализацию и применение вакцин.

В начале февраля больницы по всей Украине остались без жизненно необходимых лекарств из-за отстранения Ульяны Супрун от должности и.о. главы Минздрава страны.

"Препараты на сумму свыше 633 млн грн ($23,2 млн), закупленные на средства госбюджета, не могут быть отправлены в медучреждения. Ведь распределение препаратов происходит за подписью и.о. министра. Так же сейчас существует высокий риск срыва закупочного процесса за счет 2019 года", - сообщала пресс-служба Минздрава.