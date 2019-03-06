Кабмин разделил ГФС на две структуры

6 марта 2019, 16:17

В правительстве уверяют, что после этого повысится прозрачность работы налоговиков и таможенников.

ГФС
ГФС / Голос столицы

Правительство утвердило положение, которое урегулирует порядок деятельности Государственной налоговой и Государственной таможенной служб, а также определяет их правовой статус, основные задачи, права и обязанности персонала. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Утверждение положений позволит создать условия для полноценной реализации службами своих функций в сфере налоговой и таможенной политики. Разделение создаст основу для демилитаризации налоговых органов, улучшит качество сервисов, предоставляемых налогоплательщикам, повысит прозрачность и подотчетность работы налоговых и таможенных органов", - заявил заместитель министра финансов Сергей Верланов.

Согласно положению, Государственная налоговая служба является центральным органом исполнительной власти, реализующий государственную налоговую политику, государственную политику по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, государственную политику в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам единого взноса и другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на ГНС.

Положение закрепляет, что Государственная таможенная служба является центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную таможенную политику, государственную политику в сфере борьбы с правонарушениями при применении таможенного законодательства.

Напомним, 18 декабря 2018 года Кабинет Министров принял постановление о реорганизации Государственной фискальной службы путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

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Кабмин налоговая ГФС таможня структура
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