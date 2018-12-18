Кабмин разделил ГФС на налоговую и таможенную службы

В Украине решили реорганизовать ГФС / @SFSofUkraine

Постановлением Кабинета министров Украины реорганизована Государственная фискальная служба.

В соответствии с решением Кабмина, ГФС разделена на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы, передает пресс-служба Министерства финансов.

Предусматривается, что в состав Государственной налоговой службы войдут подразделения налоговой милиции, при этом Государственная таможенная служба и ГНС станут отдельными центральными органами исполнительной власти.

Реорганизацией ГФС займется специальная комиссия, которую возглавит заместитель министра финансов Сергей Верланов.

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"Разделение ГФС на две службы является важным шагом на пути к построению качественной системы администрирования налогов и сборов. Реформа ГФС создаст основу для демилитаризации налоговых органов, улучшит качество сервисов, предоставляемых налогоплательщикам, повысит прозрачность и подотчетность работы налоговых и таможенных органов", - подчеркнул Верланов.

Напомним, ранее Окружной административный суд Киева признал незаконным отстранение Насирова с поста главы ГФС и восстановил его в должности.

Как известно, 4 декабря Соломенский районный суд Киева избрал Мирославу Продану меру пресечения в виде личного поручительства с обязательством сдать паспорта и одеть электронный браслет.

Позже сообщалось, что надеть на бывшего исполняющего обязанности ГФС Продана электронный браслет невозможно, так как у них отсутствуют свободные устройства.