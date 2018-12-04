Экс-главу ГФС Продана отпустили на поруки

Мирослав Продан

В Киеве Соломенский суд постановил избрать в отношении бывшего главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослава Продана меру пресечения в виде личного поручительства.

"Суд постановил в удовлетворении ходатайства прокуроров отказать и применить к Мирославу Продану меру пресечения в виде личного поручительства. Возложить на Продана следующие обязательства: прибывать по каждому требованию, сообщать о смене работы или места пребывания, сдать на хранение свой паспорт и паспорт для выезда за границу, носить электронное средство контроля", - заявила судья Ирина Усатова, передает корреспондент РБК-Украина.

Изначально прокуратура требовала заключить Продана под стражу, однако в ходе 9-часового слушания защита смогла оспорить это требование. Сам Продан обвинения в свой адрес отрицает.

Читайте такжеЭкс-глава ГФС Продан вернулся в УкраинуРанее сообщалось, что экс-глава ГФС Мирослав Продан, являющийся фигурантом уголовного дела о незаконном обогащении, бежал из Украины.

Сам экс-глава ГФС на своей странице в Facebook уточнил, что еще в начале месяца запланировал поездку за границу для медицинского обследования.

Продан исполнял обязанности главы ГФС с 3 марта 2017 года по 5 сентября 2018 года. Он начал управлять ведомством после того, как в отношении экс-руководителя Романа Насирова начали расследование, завершившееся в итоге отставкой.