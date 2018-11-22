"Я такого подарка не сделаю": Продан заявил о возвращении в Украину

Бывший глава ГФС вылечился и возвращается в Украину в добром здравии / Фото: Facebook/Мирослав Продан

Экс-глава ГФС Мирослав Продан обещает вернуться в Киев на следующей неделе и уверяет, что делает это с позволения своих лечащих врачей.

"На следующей неделе возвращаюсь в Киев после завершения лечения. Врачи считают, что мое состояние позволит покинуть медицинское учреждение. Сегодня адвокаты предоставили представителям САП информацию по этому поводу. Надеюсь, что из моего возвращения не устроят шоу. В тот же день я готов появиться в САП. Я возвращаюсь, чтобы доказать свою правоту", - написал он в Facebook.

По словам чиновника, у компании против него в Украине есть заказчики. В назидание им он и намерен в скором времени вернуться в Украину.

"Заказчики рассчитывали, что Продан испугается. Подумает, что после такого количества грязи и обвинений ему уже никогда не отмыться. Испугается - и не вернется. Я такого подарка людям, которые меня заказали, не сделаю. Я возвращаюсь", - написал он.

/ Фото: Facebook/Мирослав Продан

Напомним, 16 июля 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что правоохранители расследуют возможные правонарушения Продана.

Затем Продану сотрудниками Специализированной антикоррупционной прокуратуры было составлено подозрение в коррупционных действиях.

Позже в СМИ была распространена информация, что Продан бежал из Украины.