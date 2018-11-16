Элитные квартиры и дома в Турции: САП объявила подозрение Продану

Мирослав Продан / УНИАН

Бывшему и.о. главы Государственной фискальной службы Украины Мирославу Продану сотрудниками Специализированной антикоррупционной прокуратуры было составлено подозрение в коррупционных действиях.

В САП отметили, что Продан подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368-2 (приобретение должностным лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами).

В прокуратуре подчеркнули, что Продан подозревается в получении за время работы на должностях исполняющего обязанности заместителя и председателя ГФС с июля 2016 года по июнь 2018 года в собственность денежных средств в сумме более 89 млн грн, за которые "для его личного пользования приобретен ряд объектов недвижимого имущества и транспортных средств".

В САП добавили, что: "С целью сокрытия принадлежности действительного владельца регистрация права собственности осуществлялась на близкое лицо. Среди приобретенных за указанный период объектов: 2 квартиры в элитной столичной новостройке стоимостью 6,7 млн грн; два дома в Турецкой Республике стоимостью 78 млн грн; три автомобиля представительского класса, общей стоимостью 3,4 млн грн".

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Кроме того, следствием проверяется причастность Продана к приобретению других объектов недвижимости в Киеве и люксовых автомобилей, говорится в сообщении на странице САП в Facebook.

При этом в Антикоррупционной прокуратуре отметили, что Продан дважды на 8 и 15 ноября вызывался в САП, однако на вызовы чиновник не явился и до настоящего времени не предоставил каких-либо подтверждающих документов относительно уважительности причин неявки.

При этом прокуроры САП в третий раз вызвали Продана для проведения следственных и процессуальных действий на 10:00 20 ноября.

Напомним, Продана назначилои и.о. председателя ГФС в июле 2016 года. До этого в 2014-2016 годах Продан возглавлял Главное управление ГФС в Винницкой области.

16 июля 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что правоохранители расследуют возможные правонарушения Продана.