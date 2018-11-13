"Бегство Продана", или Когда пиар дороже работы

Мирослав Продан якобы сбежал из Украины в багажнике евробляхи / УНИАН

Как дети. Все радостно разгоняют историю о "бегстве Продана" за границу. Еще с интересными "подробностями". И никто не задает вопросы. Собственно, а что это такое? Зачем?

Нет, серьезно. Почему Мирослав Продан должен бежать, да еще и нелегально? Он три месяца ждал допрос, но когда решил уехать, то его вдруг захотели допросить. Как по мне, это все обычная для наших "антикоррупционеров" клоунада.

Читайте также"Теперь понятно, почему Гройсман похудел на 15 килограмм": в сети комментируют "бегство" ПроданаПомните как Борислава Розенблатта снимали с самолета? Или как высаживали с вертолетов десант, чтобы поймать всех коррупционеров? Чем все это закончилось? Да, собственно, ничем.

Но наши антикоррупционеры давно поняли, что в Украине хороший пиар - дороже работы. Потому что пиар запомнят все, а работу - единицы. Поэтому схема здесь представляется следующая. Ждем, когда Продан поедет. Разгоняем, что это Продан страшно испугался антикоррупционеров, а потому убежал. Затем Продан возвращается (а почему ему не вернуться), и все возвращается в привычное русло. Ну, там медленные телодвижения и т.д. Но главное, что все запомнят, как страшно "Все боятся антикоррупционеров".

Нет, ну серьезно, сколько эта история с Проданом продолжается, и когда его решили допросить?