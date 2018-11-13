"Бегство Продана", или Когда пиар дороже работы

Петр Олещук

политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

13 ноября 2018, 16:53

Пиар антикоррупционеров запомнят все, а работу - единицы.

Продан
Мирослав Продан якобы сбежал из Украины в багажнике евробляхи / УНИАН

Как дети. Все радостно разгоняют историю о "бегстве Продана" за границу. Еще с интересными "подробностями". И никто не задает вопросы. Собственно, а что это такое? Зачем?

Нет, серьезно. Почему Мирослав Продан должен бежать, да еще и нелегально? Он три месяца ждал допрос, но когда решил уехать, то его вдруг захотели допросить. Как по мне, это все обычная для наших "антикоррупционеров" клоунада.

Читайте также"Теперь понятно, почему Гройсман похудел на 15 килограмм": в сети комментируют "бегство" ПроданаПомните как Борислава Розенблатта снимали с самолета? Или как высаживали с вертолетов десант, чтобы поймать всех коррупционеров? Чем все это закончилось? Да, собственно, ничем.

Но наши антикоррупционеры давно поняли, что в Украине хороший пиар - дороже работы. Потому что пиар запомнят все, а работу - единицы. Поэтому схема здесь представляется следующая. Ждем, когда Продан поедет. Разгоняем, что это Продан страшно испугался антикоррупционеров, а потому убежал. Затем Продан возвращается (а почему ему не вернуться), и все возвращается в привычное русло. Ну, там медленные телодвижения и т.д. Но главное, что все запомнят, как страшно "Все боятся антикоррупционеров".

Нет, ну серьезно, сколько эта история с Проданом продолжается, и когда его решили допросить?

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Петр Олещук Мирослав Продан
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
17:53
"Сделаем Францию снова великой": Трамп затроллил Макрона из-за национализма и общеевропейской армии
17:50
Эксперт дал прогноз насчет судьбы украинской газотранспортной системы
17:48
Создание автокефальной церкви: УПЦ МП вынесла свой вердикт и разорвала отношения с Константинополем Видео
17:10
После сорванной Порошенко встречи в Лавре Синод УПЦ МП выдвинул президенту ультиматум Видео
17:00
Детей отправили на каникулы: еще один крупный город Украины замерзает без отопления Видео
16:53
"Бегство Продана", или Когда пиар дороже работы мнение
16:52
"Понятно, почему Гройсман похудел на 15 кг": в сети комментируют "бегство" Продана
16:46
Прокуратура открыла уголовное дело из-за "выборов" в "ЛНР"
16:30
"Вагины тоже впадают в депрессию": топ-5 неожиданных фактов о женском влагалище
16:17
"Свалятся деньги. Много денег": астрологи предупредили о вероломных подарках Венеры на этой неделе Видео
15:58
В Киеве приняли решение по новым тарифам на отопление
15:47
Сеть умилил трейлер фильма "Покемон. Детектив Пикачу" Видео
15:47
Порошенко сорвал встречу с верхушкой Московского патриархата Видео
15:27
Под Одессой полиция спасла из рабства сотню украинцев
15:23
"Он душевнобольной": премьер Чехии прокомментировал "крымское похищение" его сына
14:58
Таисия Повалий назвала концерт в Кремле "знаковым событием"
14:55
"Сволочь": в центре Киева блондинка с топором изувечила спорткар Видео
14:49
МВФ оценил шокирующие потери экономики Украины из-за коррупции
14:16
Эксперт оценил, смогут ли власти Украины и "Нафтогаз" помешать "Северному потоку-2"
14:15
"Глаз не отвести": Слава из "НеАнгелов" показала стройную фигуру в бикини
13:59
Журналист: "Жаба" Луценко выдавила из него "российские казачки" стоимостью в 20 месячных пенсий
13:21
"Ошибки Украины": Вятрович назвал опору российской агрессии на Донбассе
13:17
"Снега наметет до 6 см": в ГСЧС предупредили, каким регионам Украины ждать снежного коллапса Видео
13:17
Очень горячо: Ирина Шейк снилась в крохотных бикини и сапогах
13:10
В Киеве будут снимать международный сериал - Кличко
12:46
Акция неповиновения: евробляхеры назвали дату всеукраинского протеста Видео
12:45
"Любовница" Максима Галкина прокомментировала отношения с юмористом
12:38
Политсовет Оппоблока не поддержал инициативу Бойко по союзу с Рабиновичем
12:21
"Ты, ублюдок, попал": во Львове маршрутчик устроил скандал с подростком Видео
12:01
"Большой и это хорошо": игрок "Милана" случайно засветил на фото с Роналду пенис Кьеллини
11:56
"Наконец-то не голая": Ани Лорак вызвала восторг скромным нарядом
11:50
Банк Порошенко обналичил арестованные миллиарды сына Януковича - СМИ
11:44
Коболев предложил Кабмину радикально повлиять на будущее "Нафтогаза"
11:32
В Польше на пешеходном переходе авто сбило трех украинок: есть жертвы Фото
11:06
Нomo soveticus: как Донбасс стал центром эксперимента по созданию советского человека мнение
11:02
"Анастасия, вы говно": Волочкова ударила ногой собаку и разозлила Сеть Видео
11:00
"Выборы" на Донбассе: среди наблюдателей оказался венгерский политик из "Йоббика" Видео
10:45
"Бунт ихтамнетов". Путинские наемники захотели легализоваться через суд в Гааге
10:30
"Закроем тебя": сын премьера Чехии рассказал, как его силой вывезли в Крым
10:23
"Копия мама!": Светлана Лобода растрогала сеть фото с дочкой
10:20
"Ты мой личный враг": отец убитого на Донбассе бойца ВСУ гневно обратился к Путину
10:00
"Помогите себе сами". В Киеве футболиcты наказали "героя парковки": опубликовано видео
09:58
Мокрый снег и гололед: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве Видео
09:49
Ирландские футболисты жестоко избили главного арбитра матча
09:44
Задержанный в РФ украинский "диверсант" рассказал о подготовке терактов в Крыму Видео
09:37
На главу ФФУ и нардепа Павелко открыли три уголовных дела - СМИ
09:30
Девушка дня Instagram: безупречная фитнес-модель Сара Стейдж Фото
08:59
Написал музыку для известных хитов: в Беларуси скончался знаменитый композитор Игорь Лученок Видео
08:53
В Австрии не увидели драмы в скандале с российским шпионом
08:35
"Выборы" на Донбассе: СМИ рассказали, кто получит реальную власть в "ДНР" Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять