"Просто клоунада": политолог объяснил, откуда возникло такое внимание к отъезду Продана из Украины

Петр Олещук назвал историю с бегством Продана за рубеж "антикоррупционерской клоунадой" / УНИАН

История с бегством экс-главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана за границу - не что иное, как контролируемая истерия и самопиар украинских антикоррупционеров, заявил украинский политолог Петр Олещук.

"Почему Продан должен бежать, да еще и нелегально? Он 3 месяца ждал допроса, а когда решил уехать - его вдруг захотели допросить", - пишет политолог в своем Facebook.

По мнению Олещука, все шевеление вокруг Продана и его отъезда - пиар.

"Как по мне, это все обычная для наших "антикоррупционеров" клоунада. Помните как Розенблатта снимали с самолета? Или как высаживали с вертолетов десант, чтобы поймать всех коррупционеров? Чем все это закончилось? Да, собственно, ничем", - пишет Олещук.

По словам политолога, украинские антикоррупционеры давно поняли, что в Украине хороший пиар - дороже работы.

"Потому что пиар запомнят все, а работу - единицы. Поэтому схема здесь представляется следующая. Ждем, когда Продан уедет. Разгоняем, что это Продан страшно испугался антикоррупционеров, а потому убежал. Затем Продан возвращается (а почему ему не вернуться), и все возвращается в привычное русло. Ну, там медленные телодвижения и т.д. Но главное, что все запомнят, как страшно "Все боятся антикоррупционеров", - сыронизировал политолог в завершение.

Напомним, журналист Евгений Плинский заявил, что Мирослав Продан бежал из Украины.

Сам экс-глава ГФС на своей странице в Facebook уточнил, что еще в начале месяца запланировал поездку за границу для медицинского обследования, добавив, что САП прислала повестку намеренно не по адресу его проживания.

"7 ноября, уже находясь в клинике, неожиданно узнал от адвокатов, что САП прислала повестку с требованием явиться к следователю. В САП настаивают, что прислали повестку 2 ноября, но дата ее регистрации – 6 ноября. Более того, повестка направлена туда, где никогда не проживала моя семья. Такое впечатление, что вызов намеренно направили по адресу, не имеющему ко мне никакого отношения, и именно в тот период, когда я нахожусь на лечении за пределами Украины, чтобы меня дискредитировать, создав впечатление, будто я избегаю общения с правоохранительными органами", – заявил бывший руководитель ГФС.