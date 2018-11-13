"Понятно, почему Гройсман похудел на 15 кг": в сети комментируют "бегство" Продана

Мирослав Продан

Чиновник Мирослав Продан, являющийся фигурантом уголовного производства о незаконном обогащении, бежал из Украины.

Как сообщил журналист Евгений Плинский, Продан тайно тайно пересек границу Украины с Молдовой.

"По информации моих источников, в эти выходные экс-и.о. главы ГФС Мирослав Продан, который обещал побороться на конкурсе за должность главы ГФС, сбежал в Молдову. Побег был совершен через пункт пропуска "Могилев-Подольский", - написал Плинский.

По словам журналиста, чиновника "вывезли чуть ли не в багажнике, на "евробляхе" под управлением молдаванина". В настоящий момент фискал уже покинул Молдову и пообещал позже сообщить о своем новом местоположении.

Как уточнил Плинский, по его информации 14 ноября должен был состояться допрос Продана в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, за которым могло последовать его задержание.

Сам экс-глава ГФС на своей странице в Facebook уточнил, что еще в начале месяца запланировал поездку за границу для медицинского обследования, добавив, что САП прислала повестку намеренно не по адресу его проживания.

"7 ноября, уже находясь в клинике, неожиданно узнал от адвокатов, что САП прислала повестку с требованием явиться к следователю. В САП настаивают, что прислали повестку 2 ноября, но дата ее регистрации – 6 ноября. Более того, повестка направлена туда, где никогда не проживала моя семья. Такое впечатление, что вызов намеренно направили по адресу, не имеющему ко мне никакого отношения, и именно в тот период, когда я нахожусь на лечении за пределами Украины, чтобы меня дискредитировать, создав впечатление, будто я избегаю общения с правоохранительными органами", – заявил бывший руководитель ГФС.

"Бегство Продана", или Когда пиар дороже работы

Чиновник уточнил, что после окончания лечения вернется в Украину и даст пояснения. В какой стране он пребывает в данный момент, Продан не рассказал.

По неподтвержденным данным, сейчас бывший главный фискал пребывает в Польше.

Новость о бегстве Продана вызвала широкий резонанс в соцсетях:

"А среди всех тех патриотов, кто имел и имеет доступ к бюджету есть вообще те, которые готовы пройти лечение в Украине? Все же так много рассказывают про реформу в здравоохранении..." - иронизирует нардеп Борислав Береза.

Политолог Петр Олещук считает, что если САП хотела допросить Продана, у нее были все возможности это сделать:

"Он три месяца ждал допроса, а когда надумал поехать - его вдруг захотели допросить. Как по мне, все это привычная для наших "антикоррупционеров" клоунада. Вспоминаете, как Розенблата снимали с самолета? Или как высаживали с вертолетов десант, чтобы словить всех коррупционеров? Чем все это закончилось? Да, собственно, ничем. Но наши антикорупционеры давно поняли, что в Украине хороший пиар - дороже, чем работа"

Политик Виталий Чепинога подчеркивает природу власти в Украине:

"Продан сбежал... Хто бы мог подумать. Ротация элит по-украински, это когда половина уважаемых людей в правительстве, а другая половина - в розыске "Интерпола"... Раз в 4-5 лет меняются местами".

"Это первый бегунок из винницких. Теперь понятно, почему Гройсман похудел на 15 килограмм. Иначе же в багажник никак", - иронизирует Олег Паршин.