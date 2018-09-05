Кабмин уволил главного фискала

Правительство уволило Мирослава Продана с поста и.о. главы ГФС / УНИАН

Кабинет министров решил объявить конкурс на должность председателя Государственной фискальной службы, а Мирослав Продан принял решение уйти c поста исполняющего обязанности главы ведомства.

Службу на период проведения конкурса должен возглавить человек, который не будет участвовать в нем, написал Продан на своей странице в Facebook.

Исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова сообщила, что Кабмин уволил и.о. председателя Госфискальной службы, выполнять его обязанности будет Александр Власов, который был начальником Одесской таможни и три года возглавлял спецподразделение налоговой милиции ГФС "Фантом", пишет Lb.ua.

"Сегодня (5 сентября — Ред.) правительством принято решение об объявлении такого конкурса, премьер-министром поручено Национальной службе и Министерству финансов начать процедуры по проведению такого конкурса. Чтобы не было конфликта интересов, и.о. главы ГФС Мирославом Проданом принято решение об увольнении по собственному желанию", — отметила собеседница.

Правительство уволило Мирослава Продана с поста и.о. главы ГФС / Скриншот с facebook.com/Myroslav.Prodan

Напомним, Мирослав Продан стал и.о. председателя Госфискальной службы в начале марта 2017 года, после того, как главу ведомства Романа Насирова задержали по подозрению в злоупотреблении властью и служебным положением и отправили в отставку.