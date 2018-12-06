Продану не надели электронный браслет, так как свободных устройств нет - САП

Продан пока что остается без браслета / УНИАН

Правоохранительные органы испытывают проблемы с выполнением решения суда - надеть на бывшего исполняющего обязанности Государственной фискальной службы Мирослава Продана электронный браслет невозможно, так как у них отсутствуют свободные устройства.

О неожиданно возникших проблемах с исполнением судебного решения 6 декабря "Украинской правде" сообщил заместитель председателя Специальной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко.

"По состоянию на 10 утра сегодня браслетов не было в Киевской области – это та информация, которую я получил от подчиненных, которые общались с правоохранителями", – сказал он.

Кривенко добавил, что сейчас правоохранители пытаются разыскать для Продана браслет.

Ранее сообщалось, что экс-глава ГФС Мирослав Продан, являющийся фигурантом уголовного дела о незаконном обогащении, бежал из Украины.

Читайте такжеНедвижимость в Турции и "мокрые" взятки: стало известно, почему Продан бежал из страныСам экс-глава ГФС на своей странице в Facebook уточнил, что еще в начале месяца запланировал поездку за границу для медицинского обследования.

Продан исполнял обязанности главы ГФС с 3 марта 2017 года по 5 сентября 2018 года. Он начал управлять ведомством после того, как в отношении экс-руководителя Романа Насирова начали расследование, завершившееся в итоге отставкой.

4 декабря Соломенский районный суд Киева избрал Продану меру пресечения в виде личного поручительства с обязательством сдать паспорта и одеть электронный браслет.