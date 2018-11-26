Экс-глава ГФС Продан вернулся в Украину

Мирослав Продан / УНИАН

Бывший и.о. главы Госфискальной службы (ГФС) Украины Мирослав Продан, подозреваемый в незаконном обогащении, вернулся в Украину после лечения в Германии.

Об этом заявил сам Продан на своей странице в Facebook.

"Только что вернулся в Киев... Спасибо врачам баварской клиники Bayreuth и лично главному врачу доктору Оливеру Понзель. Диагноз украинских специалистов, к которым неоднократно обращался, оказался частично ошибочным", - написал он.

По словам Продана, ему провели три хирургические операции под наркозом. Также немецкие специалисты установили причину заболевания и назначили лечение, которое проводится вне медучреждения.

"Подтверждение из клиники относительно заболевания переданы в Специальную антикоррупционную прокуратуру", - отметил он.

Ранее сообщалось, что экс-глава ГФС Мирослав Продан, являющийся фигурантом уголовного дела о незаконном обогащении, бежал из Украины.

Читайте также"Карман Порошенко": журналист рассказал, кому выгодно бегство Продана и кто возглавит ГФССам экс-глава ГФС на своей странице в Facebook уточнил, что еще в начале месяца запланировал поездку за границу для медицинского обследования.

Продан исполнял обязанности главы ГФС с 3 марта 2017 года по 5 сентября 2018 года. Он начал управлять ведомством после того, как в отношении экс-руководителя Романа Насирова начали расследование, завершившееся в итоге отставкой.