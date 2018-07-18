В Киеве ликвидировали десять налоговых инспекций

В Киеве в рамках реорганизации Государственной фискальной службы (ГФС) ликвидировали 10 налоговых инспекций.

"Перед нами стоит задача оптимизировать работу службы: упразднить дублирующие функции, повысить качество предоставляемых налогоплательщикам и населению услуг", - цитирует Укринформ начальника Главного управления ГФС в столице Людмилу Демченко.

Так, статус отдельных юрлиц утратили инспекции в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Печерском, Подольском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах. Следующим этапом реорганизации станет создание единого юрлица в налоговом направлении ГФС.

Напомним, в рамках дела о попытке незаконного возмещения НДС правоохранители провели обыски в служебных помещениях и по месту жительства руководства Главного управления ГФС в Киевской области. Сообщается, что правоохранители предотвратили незаконное возмещение НДС субъектам хозяйствования в сумме 160 млн грн, 100 млн грн из которых уже прошли процедуру согласования в органах фискальной службы".