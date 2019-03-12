В Киеве митингующие разлили кровь на здание НАБУ

Момент инцидента / Информатор

В Киеве участники акции протеста возле здания Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) забросали его куриными яйцами и облили кровью животных.

Соответствующее сообщение опубликовал "112 Украина" со ссылкой на полицию Киева. По словам полицейских, о проведении акции органы местного самоуправления заблаговременно проинформированы не были. Именно поэтому организатор акции протеста обвиняется ими в нарушении правопорядка организации и проведения собраний. Сотрудники правоохранительных органов уже установили его личность. Теперь мужчине грозит штраф в размере от 170 до 425 гривен.

Напомним, ранее НАБУ закрыло уголовное дело против мэра Одессы Геннадия Труханова, а также завело уголовные дела против омбудсмена Людмилы Денисовой.