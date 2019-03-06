НАБУ закрыло уголовное дело против Труханова

Геннадий Труханов / УНИАН

НАБУ закрыло уголовное производство по факту незаконного обогащения мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом сообщается на странице НАБУ в Facebook.

"Вопреки нравственным убеждениям, во исполнение решения Конституционного суда, который фактически узаконил незаконное обогащение в Украине, детективы НАБУ начали закрывать уголовные производства по статье 368-2 УК Украины. Среди уже закрытых - дела по фактам незаконного обогащения чиновников и судей, а также мэра Одессы", - говорится в сообщении.

В НАБУ напомнили, что Труханов также обвиняется в завладении 185 млн гривен городского бюджета Одессы.

"Решение КС о признании неконституционным ст.368-2 к этому судебному процессу отношения не имеет, поскольку чиновник обвиняется в коррупционном преступлении по другой статье - ч.5 ст.191 УК Украины. Детективы НАБУ также продолжают расследование других фактов возможной противоправной деятельности главы Одесской мэрии", - отметили в Бюро.

Напомним, феврале 2018 года Геннадия Труханова правоохранители задержали в аэропорту "Борисполь" по так называемому "делу завода Краян".

Затем суд наложил арест на имущество градоначальника и его заместителя Павла Вугельмана.

Позднее Геннадия Труханова отпустили на поруки нардепа Дмитрия Голубова.

12 июня 2018 года Соломенский райсуд Киева снял все обязательства с одесского градоначальника Геннадия Труханова и постановил возвратить ему загранпаспорта.