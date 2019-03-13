СМИ выяснили, когда и зачем Путин собрался в аннексированный Крым

13 марта 2019, 11:48

Поездка якобы уже внесена в график российского президента.

Путин
Путин собрался в аннексированный Крым / Reuters

Глава РФ Владимир Путин намерен посетить аннексированный Россией Крым в годовщину оккупации полуострова.

Как сообщает РБК со ссылкой сразу на три близких к администрации президента РФ источника, поездка уже внесена в график Путина.

Стоит отметить, что до этого российский президент наведывался на полуостров на годовщину его аннексии всего один раз.

В свою очередь оккупанты объявили, что "праздничные" мероприятия в Крыму и Севастополе пройдут с 15 по 18 марта.

Ранее в Конгрессе США приняли ряд документов касательно РФ и Крыма. Всего принято четыре законопроекта. Среди них и проект закона, который определяет политикой США непризнание суверенитета Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами.

Напомним, глава МИД Павел Климкин заявил, что оккупированный Крым является "худшей версией России", отметив, что российские власти намеренно заселяют людьми с криминальным прошлым. Ранее он утверждал, что Крым стал более украинским за годы аннексии.

В свою очередь в Крыму потроллили Климкина: пригласили отпраздновать годовщину аннексии полуострова. Павел Климкин должен кардинально изменит свою позицию, считают в Крыму.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

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Крым Владимир Путин аннексия Крыма
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